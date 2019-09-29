При переходе с карточек свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на электронный аналог документа однозначно возникнет путаница, которая чревата негативными последствиями. Таким мнением с «URA.RU» поделился председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
«Из-за угрозы путаницы процесс замены СНИЛС должен идти постепенно. Но, как показывает практика, в ходе перехода с бумажного носителя на электронный возникает масса ошибок и накладок, из-за которых страдают и организации, и граждане», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Михаил Шмаков. По его мнению, польза от электронных СНИЛС наступит лишь тогда, когда к новой версии документа привыкнут и россияне, и предприятия, а пока преимуществ нет.
Как считает Михаил Шмаков, в случае отсутствия бумажного варианта СНИЛС россиянам будет крайне непросто привести в доказательство верные данные для исправления ошибок, которые возникнут при создании электронной версии документа. При этом исправление ошибок может длиться годами. «Поэтому я думаю, некоторое время должны существовать параллельно и бумажный, и электронный вариант СНИЛС. И тот носитель, который окажется эффективным на практике, должен остаться. Причем не факт, что в этом случае „отпадет“ бумажная версия документа», — считает председатель ФНПР.
Постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы СНИЛС вступило 29 сентября, передает деловое издание «ВЗГЛЯД». Это должно облегчить работу банковской и налоговой сфер, пишет агентство Nation News.