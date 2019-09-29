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В Тюмени мужчина с железным прутом бросался на людей у школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержать агрессивного гражданина удалось бойцам ОМОНФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени неадекватный мужчина с железным прутом в руках бросался на проходящих мимо школы №9 детей и женщин. На агрессивного гражданина сотрудникам ОМОН пожаловались местные жители. Нарушителя удалось задержать.

«Бойцы ОМОН незамедлительно приняли меры и задержали мужчину. При этом он не подчинялся законным требованиям правоохранителей, пытался оказывать физическое сопротивление», — пояснили в пресс-службе Управления Росгрвардии по Тюменской области. Также в ведомстве уточнили, что мужчина был передан наряду вневедомственной охраны, которая уже и доставила его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Буквально вчера похожее недоразумение также произошло в Тюмени. На Текутьевском бульваре за прохожими гонялся мужчина с бензопилой. В образ маньяка он вжился ради шутки.

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