В Тюмени мужчина с железным прутом бросался на людей у школы

Задержать агрессивного гражданина удалось бойцам ОМОН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени неадекватный мужчина с железным прутом в руках бросался на проходящих мимо школы №9 детей и женщин. На агрессивного гражданина сотрудникам ОМОН пожаловались местные жители. Нарушителя удалось задержать.

«Бойцы ОМОН незамедлительно приняли меры и задержали мужчину. При этом он не подчинялся законным требованиям правоохранителей, пытался оказывать физическое сопротивление», — пояснили в пресс-службе Управления Росгрвардии по Тюменской области. Также в ведомстве уточнили, что мужчина был передан наряду вневедомственной охраны, которая уже и доставила его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Буквально вчера похожее недоразумение также произошло в Тюмени. На Текутьевском бульваре за прохожими гонялся мужчина с бензопилой. В образ маньяка он вжился ради шутки.