Сумма выплаты по ОСАГО с европротоколом увеличится в четыре раза

С 1 октября водители смогут получить максимальную выплату по ОСАГО, 400 тысяч рублей, оформив ДТП по европротоколу, без вызова ГИБДД.
Ранее такой размер выплаты был доступен только в Московской и Ленинградской областях. Жители остальных регионов могли рассчитывать лишь на 100 тысяч рублей. При большем ущербе необходимо вызывать полицию. Как рассказал журналистам замначальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Маклецов, при оформлении аварии у водителей есть три сценария.
Первый — оба участника ДТП согласны по обстоятельствам аварии, но не хотят фиксировать их на фото. Второй — обстоятельства сняты на фото, но у водителей есть разногласия. В этих двух случаях максимальная выплата составит 100 тысяч рублей. «В третьем варианте можно получить 400 тысяч рублей, но необходимо как согласие обоих участников ДТП, так и фотофиксация», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Маклецова.
Сама система оформления ДТП по европротоколу для России не нова. Когда автовладелец покупает полис через страхового агента, ему выдается специальный бланк. Оформить аварию по нему можно, если в ДТП попало не больше двух авто, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, нет пострадавших, и если не повреждено никакое другое имущество.