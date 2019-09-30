Экономист назвал главный минус изменения налоговой системы в РФ

Экономист положительно оценил освобождение от уплаты налогов для некоторых россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Освобождение нескольких категорий россиян от налогов, в том числе студентов, получающих матпомощь, является «правильной, но запоздалой» мерой. Таким мнением с «URA.RU» поделился кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина Валерий Сенков.

«Безусловно, это мера правильная, но она скорее носит запоздалый характер, ведь государство не понесет большие убытки. Надо поддерживать такие группы, о которых идет речь. Вообще, что касается льгот для физических лиц — их надо правильно систематизировать в налоговом кодексе», — рассказал «URA.RU» экономист.

Эксперт пояснил, что бюджет государства может пострадать, но не критично. «С точки зрения бухгалтерского подхода, если где-то прибыло, значит где-то убыло, потому что это бюджет, в котором есть доходы и расходы. Скорее всего Минфин дал положительное заключение по закону до того, как президент России его подписал. С обывательской точки зрения, новость хорошая», — заключил Сенков.

Ранее «URA.RU» писало, что Путин решил освободить некоторых россиян от уплаты ряда налогов. С 1 января студенты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи в пределах четырех тысяч рублей в год, уточняет «Национальная служба новостей».