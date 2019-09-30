КПРФ одержала победу на выборах в Александровском округе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Единая Россия» проиграла на выборах в одной из самых протестных территорий Прикамья — Александровском муниципальном округе. По данным крайкома КПРФ, кандидаты от партии власти получили только 4 мандата на прошедших в минувшее воскресенье выборах в думу. «Коммунисты» взяли 9 мест, представители от «Справедливой России» — 2 места.

Поражение единоросов на выборах в Александровске — следствие того, что отсутствовала работа с избирателями, считает политолог Людмила Ознобишина. В беседе с корреспондентом «URA.RU» она отметила, что единоросы что выборами в территории просто не занимались. «Очевидно, что никакой мобилизации бюджетников, работников градообразующих предприятий там не было. Поэтому коммунисты провели своих. Ко всему прочему, Александровск показал очень низкую явку избирателей. В одном из округов на 18:00 она составила 10 процентов», — пояснила Ознобишина.

В отличие от Александровска, добавила эксперт, выборы в двух других территориях — Березовском и Ординском муниципальных округах — оказались предсказуемыми. Большинство голосов в них получили единороссы. Ранее «URA.RU» писало, что в Александровске бастуют из-за невыплаты зарплат рабочие местного машиностроительного завода, а горожане протестуют против школьной реформы.