Появлению экстравагантного гостя обрадовались не все военные Фото: страница Марты Катастрофы во «ВКонтакте»

Стилист-трансгендер из Екатеринбурга, которого выгнали из госпиталя ветеранов во время бесплатной стрижки пенсионеров, не имеет права работать с военными, заявил «URA.RU» руководитель свердловского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко. Он подчеркнул, что лично выгнал бы специалиста.

«Это просто оскорбление для ветеранов войн. Если бы я его встретил там — лично вышиб бы оттуда. Хорошо, что он мне на глаза не попадался», — заявил Бабенко. Он признался, что о скандале в госпитале ветеранов войн узнал от корреспондента агентства. «Пусть он [парикмахер-трансгендер] лучше идет в армию послужит. Много видел таких в Москве — уже и до Урала добрались! Такое каленым железом выжигать надо», — отметил руководитель отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге из госпиталя ветеранов войн выгнали стилиста-транссексуала, известного под именем Марта Катастрофа. Он решил поработать в госпитале как волонтер, но руководство учреждения возмутил переодетый в женщину мужчина-парикмахер.