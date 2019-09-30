Владимир Чумаков возглавил КГСХА Фото с сайта КГСХА

Временно исполняющим обязанности ректора Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) назначен Владимир Чумаков, в начале сентября назначенный на должность первого проректора. Об этом сообщается на сайте сельхозакадемии. Ранее такое развитие событий прогнозировали источники «URA.RU».

«Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 сентября 2019 года временно исполняющим обязанности ректора ФГБОУ ВО „Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева“ назначен Владимир Чумаков», — сообщается на сайте вуза.

Чумаков родился 30 января 1962 года в селе Пески Целинного района Курганской области. В 1984 году окончил Курганский сельскохозяйственный институт и продолжил в нем работать. Чумаков имеет звание доктора технических наук. До назначения на пост первого проректора занимал должность завкафедрой технических систем в агробизнесе.

Должность первого проректора КГСХА ранее занимал Роман Скиндерев, который после майской отставки ректора Владимира Левитского исполнял его обязанности. В июне вуз посетил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. После этого КГСХА выделили из федерального бюджета 220 млн рублей на погашение долгов, однако начались разговоры, что вуз готовят к объединению с Южно-Уральским аграрным госуниверситетом в Челябинске. Позже от этих планов отказались. «URA.RU» неоднократно сообщало о проблемах в КГСХА, связанных с недостаточным финансированием: к примеру, о задержках выплат стипендий и о несвоевременной оплате коммунальных услуг.