Марта Катастрофа ответила афганцам Фото: #мартакатастрофа

Трансгендер Марта Катастрофа, которую выгнали из госпиталя ветеранов, когда она делала прически пожилым людям, записала видео с объяснением ситуации.

Недавно она наткнулась на пост патронажной службы «Красная шапочка» о поиске волонтеров (стилистов, визажистов и фотографов), чтобы поехать в госпиталь ветеранов войн и преобразить пенсионеров ко Дню пожилого человека. Девушка перепостила объявление, но никто из «нормальных» парикмахеров не откликнулся, и она поехала сама.

«Я настойчиво просила патронажную службу ввести в курс дела начальство, что женщина я нестандартная — мне поступил ответ, что главврача интересуют только мои профессиональные возможности», — рассказывает трансженщина. Но когда она начала вести трансляцию с акции, «хейтеры» тут же стали «обрывать телефоны» начальнику госпиталя Олегу Забродину с призывом «Уберите ЭТО от ветеранов», и он попросил Марту покинуть госпиталь или переодеться.

«Я отказалась: имею право выглядеть так, как я хочу», — говорит девушка. Больше всего ей жалко пенсионеров, которые остались без причесок от «крутого мастера», девчонок из патронажной службы, которые «хотели, чтобы все было круто, но получилось, как всегда», и главврача, у которого «что-то пошло не так». «Я сама не переживаю: у меня новый день и новые сенсации, — заявляет Марта. — Призываю всех отстаивать свои идеи, если они нацелены на позитив и доброту».