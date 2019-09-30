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Текслер вернул в челябинское правительство бывшего вице-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание СПП Челябинской области посвященное 25-летию. Челябинск, рыжий павел
Павел Рыжий вернулся в правительство Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, ранее работавшего замглавы региона. Документ выставлен на официальном интернет-портале правовой информации 30 сентября.

Рыжий выиграл кадровый конкурс, объявленный Текслером. Он прошел все согласования в Минпромторге РФ. И набирает сотрудников в ведомство, которое создал новый губернатор. Его кадровый состав будет сформирован, в том числе, из других победителей проекта «Команда Челябинской области», заверили в пресс-службе правительства области.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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