Текслер вернул в челябинское правительство бывшего вице-губернатора

Павел Рыжий вернулся в правительство Челябинской области
новость из сюжетаПерестановки в правительстве Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, ранее работавшего замглавы региона. Документ выставлен на официальном интернет-портале правовой информации 30 сентября.
Рыжий выиграл кадровый конкурс, объявленный Текслером. Он прошел все согласования в Минпромторге РФ. И набирает сотрудников в ведомство, которое создал новый губернатор. Его кадровый состав будет сформирован, в том числе, из других победителей проекта «Команда Челябинской области», заверили в пресс-службе правительства области.