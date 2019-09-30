Яна Рудковская отказалась комментировать поступок своего «подопечного» Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial

Сообщение о том, что певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества «фюрером», опровергла его продюсер Яна Рудковская. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Рудковская назвала данную информацию «бредом».

Ранее стало известно, что Дима Билан вернулся в Самару со своим вторым концертом, который он обещал дать после своего скандального «пьяного» выступления в городе. Также певец посетил воспитанников студии инклюзивного творчества в Самаре, которым он подарил детскую площадку. И когда представитель студии предложила спеть песню для Билана, тот согласился с ней, ответив «Yes, mein lieber Fuhrer» («Да, мой дорогой фюрер»), пишет телеканал 360.

На вопрос, по какой причине Дима Билан назвал сотрудницу студии инклюзивного творчества «фюрером», Яна Рудковская ответила не сразу: сначала переспросила, а затем задумалась. «Вы вообще говорите бред, это просто бред!» — заявила «URA.RU» продюсер и отказалась от дальнейших комментариев.

Видео с обсуждаемым эпизодом из самарской студии инклюзивного творчества опубликовано в сети.