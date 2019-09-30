Экономист назвал негативные последствия снижения ипотечных ставок

Ожидается, что клиентам банков будет менее выгодно содержать вклады Фото: Анна Майорова © URA.RU

Снижение ставок по ипотеке, о котором ранее объявили в «Сбербанке», негативно скажется на клиентах, которые содержат банковские депозиты или планируют это сделать. По словам экономиста Антона Шабанова, это неизбежное следствие новой политики кредитных организаций.

«Ставки падают синхронно. Если падают ставки по ипотеке, соответственно, будут падать ставки и по вкладам. Проценты по вкладам будут снижены, поэтому для клиента депозит будет дороже в смысле обслуживания, потому что прибыль будет ниже», — сказал он в разговоре с «URA.RU». При этом эксперт отметил, что это не должно сказаться на банковской сфере.

Кроме того, по словам Шабанова, снижение ипотечных ставок не приведет к увеличению спроса на недвижимость. «У нас реальные располагаемые доходы населения не растут и спрос на недвижимость не развивается. Поэтому я думаю, что это просто поддержит рынок, оставит его в тренде», — резюмировал эксперт.

Как писало «URA.RU», ранее «Сбербанк» сообщил о снижении ставок по ипотеке с 1 октября. Отныне приобрести квартиру в новостройке можно будет за 7,3% годовых, а жилье на рынке вторичного жилья — за 8,8%.