В Кремле ответили на заявление о новом повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти хотят поднять пенсионный возраст в стране еще на три года. В беседе с журналистами представитель главы государства сообщил «URA.RU», что такой темы «нет в повестке Кремля».
«Все вопросы к авторам таких заявлений», — добавил Дмитрий Песков.
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил журналистам, что в правительстве рассматривают очередное повышение пенсионного возраста. Якобы, для мужчин новые значения могут составить 68 лет, для женщин — 63 года.
1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.