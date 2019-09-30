В Кремле ответили на заявление о новом повышении пенсионного возраста

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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, бабушки, пенсия
В 2019 году в России была запущена пенсионная реформаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти хотят поднять пенсионный возраст в стране еще на три года. В беседе с журналистами представитель главы государства сообщил «URA.RU», что такой темы «нет в повестке Кремля».

«Все вопросы к авторам таких заявлений», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил журналистам, что в правительстве рассматривают очередное повышение пенсионного возраста. Якобы, для мужчин новые значения могут составить 68 лет, для женщин — 63 года.

1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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