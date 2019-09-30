Массовая драка произошла в пермской колонии, где изнасиловали осужденного

Массовая драка между осужденными произошла в исправительной колонии №9 Соликамска (Пермский край). Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
«На территории учреждения произошла драка между осужденными, в ходе которой более десяти осужденных получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сказано в сообщении ведомства. В сообщении подчеркивается, что потасовка была 22 сентября — после того, как заключенные избили и изнасиловали осужденного.
По факту халатности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.
О пытках заключенного соликамской ИК-9 стало известно на прошлой неделе. На место приезжали сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний, прокуратуры и следственного комитета. В отношении заключенных возбудили уголовное дело по подозрению в изнасиловании. От работы на время проверки отстранен замначальника колонии.