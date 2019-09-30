США расширили санкции против России

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Презентация доклада Андрея Манойло
В санкционном списке США — двое граждан РФ и три российские компанииФото: Владимир Андреев © URA.RU

США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний. Как сообщает американский минфин, они попали под санкции за вмешательство в выборы американского президента.

В санкционном списке оказался российский бизнесмен Евгений Пригожин и три его компании, в том числе агентство интернет-исследований, с которым также связаны Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

«Мы будем настойчиво преследовать любого другого иностранного участника, который пытается вмешаться в выборы 2020 года», — указано на сайте ведомства, где также говорится о том, что «свободные и справедливые выборы являются краеугольным камнем американской демократии».

В заключении сообщения говорится о том, что вся собственность названных лиц отныне блокируется и лицам США запрещается участвовать в сделках с ними.

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