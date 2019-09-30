Гильдия адвокатов оценила успехи сильнейшего на Урале защитника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперту и герою публикаций «URA.RU» екатеринбургскому адвокату Сергею Колосовскому присвоено звание «Почетный адвокат России».

«Неоднократно успешно участвовал в резонансных делах, — говорится в представлении к награде. — Многократно добивался оправдательных приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям».

«Раз умные люди подписали, значит, есть за что, — прокомментировал „URA.RU“ факт награждения сам адвокат. — Правда, знак мне пока не дали — вручение состоится на ближайшем заседании президиума Свердловской гильдии адвокатов».

Удостоверение уже подписано, но сам знак пока не вручен Фото: соцсети

Сергей Колосовский известен по целому ряду громких дел: он защищал казаков-спецназовцев в деле о бойне в Цыганском поселке, добился прекращения уголовного дело против чемпиона мира по парапланеризму Кирилла Екимова, представлял челябинского вице-губернатора Николая Сандакова и спас от тюрьмы «очкарика» Влада Рябухина. После того, как он подключился к делу экс-главы Свердловской железной дороги Алексей Миронова, того освободили из-под стражи.

В далекие 90-е годы Колосовский сам, будучи руководителем подразделения угрозыска, попал под следствие и оказался за решеткой, однако добился оправдания и прекращения дел в отношении себя. С тех пор именно его команду чаще всего просят защищать силовиков. Яркий пример — сложнейшее дело наркополицейского Александра Зубовича, который прошел семь судов, отсидел 1,5 года в СИЗО и колонии, но в итоге был оправдан.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU