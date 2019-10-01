Центробанк ограничил выдачу кредитов россиянам

Российские банки будут обязаны высчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, если он планирует взять в кредит сумму свыше 10 тысяч рублей. Нововведение Банка России, вступающее в силу 1 октября, должно остановить «разрастание пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Регулятор уже неоднократно обращал внимание на темпы роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которая значительно опережает рост их доходов. Ограничение по ПДН для банков должно изменить ситуацию. Еще до выдачи кредита учреждения должны будут сравнивать доходы гражданина с суммой всех его кредитов, включая выдаваемый, что позволит оценивать реальные возможности плательщика.
Как считают эксперты, на оценку эффективности нововведения понадобится не меньше трех месяцев. «С высокой вероятностью Банк России будет делать выводы об эффективности данного инструмента и его влиянии на динамику потребкредитования не ранее начала следующего года», — цитирует ТАСС руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина.
Экономист отмечает, что приемлемым для регулятора будет снижение темпов роста рынка на 20%. Если же рынок продолжит расти выше этого показателя, тогда регулятор может решиться на дополнительные ограничения.