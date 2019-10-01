Директор главного детского онкоцентра РФ убрал с должности одного из инициаторов «бунта» врачей

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина Иван Стилиди освободил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии [входит в структуру НМИЦ] Георгия Менткевича от должности исполняющего обязанности завотделением и вынес ему выговор. Об этом глава онкоцентра сам рассказал журналистам.
Ранее сотрудники НИИ записали видеообращение, в котором объявили о намерении уволиться. Менткевич, как пишет ТАСС, был одним из инициаторов этого обращения. «За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор», — приводит агентство слова Стилиди.
Кроме того, в медучреждении, по его словам, Менткевич занимал две должности, одной из которых была должность исполняющего обязанности завотделением. «Я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением», — добавил руководитель онкоцентра, отметив, что сделал это несколько дней назад. Видеообращение врачей, напомним, было опубликовано на YouTube 30 сентября.
Стилиди назвал заявление медиков о намерении уволиться спекуляцией. По его словам, в местное, локальное противостояние новой администрации были втянуты родители и пациенты. «По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов», — заключил он.