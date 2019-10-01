30 сентября 2019

Минфин потратит почти 5 млрд рублей на увольнение «армии» чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, безработица, увольнение, потеря работы, коробки с вещами
Без работы останутся 13 тысяч чиновниковФото: depositphotos.com

В ближайшие три года на сокращение федеральных чиновников будет потрачено 4,8 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине.

«Средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам», — пишут «Известия» со ссылкой на министерство. С учетом того, что при сокращении работникам выплачивают компенсацию, равную трем окладам, а средняя зарплата федерального чиновника составляет 127 тысяч рублей, в России до 2022 года будут уволены 13 тысяч человек.

Как писало «URA.RU», ранее Минфин анонсировал массовое сокращение чиновников в 2020 году. По словам замминистра Татьяны Нестеренко, это позволит проиндексировать зарплаты оставшихся чиновников до уровня конкурентных на рынке, а не только на уровень инфляции. Другой причиной массового увольнения названа необходимость реализации нацпроектов, а также реструктуризации всей системы государственного управления.

Эксперты предполагают, что в первую очередь сокращение коснется пенсионеров и представителей молодежи. По итогу оптимизация госаппарата позволит государству экономить до 100 млрд рублей ежегодно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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