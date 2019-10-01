В Ханты-Мансийске разыгрывается сценарий Екатеринбурга — строить храм или сквер

Жители Ханты-Мансийска сами примут решение, нужен ли им еще один храм Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Ханты-Мансийске началось бурное обсуждение судьбы пустыря, расположенного напротив окружной клинической больницы. Среди вариантов — строительство храма или сквера. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Есть разные варианты того, что может появиться на этом месте. Епархия видит там храм. Однако такой вариант развития событий устраивает далеко не всех жителей. Есть и другие предложения — сквер, детская площадка, предлагают даже отдать это место под жилое строительство. Администрация пока не встала на сторону ни одного из вариантов», — сообщил инсайдер. В главном паблике окружной столицы в социальных сетях — группе «Типичный Ханты-Мансийск» — проведенный опрос показал, что большинство жителей высказались за строительство сквера. Дозвониться до епархии корреспонденту «URA.RU» не удалось.

В мэрии Ханты-Мансийска журналисту агентства сообщили, что окончательного решения еше нет. «В администрацию обращаются горожане с различными предложениями использования этой территории. Проходят общественные обсуждения, в том числе в рамках краудсорсингового проекта „Мы вместе“ с привлечением всех заинтересованных жителей, экспертов и представителей администрации. Для мэрии ключевым станет мнение большинства ханты-мансийцев», — заявили в администрации окружной столицы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижневартовске было принято решение отказаться от строительства храма в центре города из-за полярного отношения жителей к этому вопросу.