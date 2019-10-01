Бывший пресс-секретарь патриарха объяснил появление секты царебожников на Урале

Всеволод Чаплин заявил, что слухи о секте царебожников разнесли либералы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секта царебожников — это всего лишь выдумка либералов. Такое заявление сделал бывший пресс-секретарь Патриарха Кирилла протоиерей Всеволод Чаплин. Священник не отрицает, что на Урале есть люди, которые уважают подвиг императора Николая Второго, причисленного к лику святых. Однако, по убеждению Чаплина, эти люди не приравнивают царя-страстотерпца к Иисусу Христу.

«„Царебожие“ — совершенно ложный штамп, придуманный „правлибами“», — написал Чаплин на своей странице в Facebook. Священнослужитель уверяет, что не встречал людей, которые считают Николая Второго Богом или сыном Божьим, хотя признал, что формулировка «царь-искупитель» всё же используется некоторыми верующими.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская состояла в секте царебожников. Как сообщало «URA.RU» Поклонская попала туда под влиянием бывшего супруга, екатеринбургского прокурора Андрея Красильникова, а также духовника монастыря «Спорительница хлебов» Сергия. Священник считался ее духовным отцом, пока депутат не порвала с ним отношения по настоянию нового мужа — руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева. Позже Поклонская заявила, что не состоит в секте, напоминает «Национальная служба новостей».

Секта царебожников считает царя Николая II мессией. По их мнению, он погиб за веру, принеся искупительную жертву. Так как по христианским канонам единственным мессией признан Иисус, считается, что сектанты нарушают главный постулат религии.

Протоиерей Всеволод Чаплин был освобожден от должности главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества в декабре 2015 года.