В Россию пришло аномальное тепло

Тепло продлится до середины недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Дальнем Востоке настало аномальное потепление. Столбики термометров поднялись в начале этой недели благодаря мощному циклону.

«В последний день сентября столбики термометров в регионе поднялись почти до +26° вместо обычных в это время года +16 …+17 °C», — передает портал «Метеовести». Во Владивостоке температура воздуха достигает +22…+23 °C. Не хватает всего 0,8 °C, чтобы побить рекорд, который был установлен сорок лет назад.

До четверга на Дальнем Востоке осадки не ожидаются. Однако в Приморье в конце недели возможны дожди и похолодание до +14 °C.

Потепление придет и Москву, его пик наступит в четверг. Температура воздуха днем в столице России повысится до +18 °C, однако уже в пятницу столбики термометра упадут до +8 °C.