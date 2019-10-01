В Россию пришло аномальное тепло

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Виды Екатеринбурга, площадь труда, часовня святой екатерины, тепло, лето, фонтан каменный цветок
Тепло продлится до середины неделиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Дальнем Востоке настало аномальное потепление. Столбики термометров поднялись в начале этой недели благодаря мощному циклону.

«В последний день сентября столбики термометров в регионе поднялись почти до +26° вместо обычных в это время года +16 …+17 °C», — передает портал «Метеовести». Во Владивостоке температура воздуха достигает +22…+23 °C. Не хватает всего 0,8 °C, чтобы побить рекорд, который был установлен сорок лет назад.

До четверга на Дальнем Востоке осадки не ожидаются. Однако в Приморье в конце недели возможны дожди и похолодание до +14 °C.

Потепление придет и Москву, его пик наступит в четверг. Температура воздуха днем в столице России повысится до +18 °C, однако уже в пятницу столбики термометра упадут до +8 °C.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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