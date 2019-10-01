Сестра Игоря Дятлова сделала заявление об эксгумации туристов, погибших в 1959 году на Урале

Сестра Игоря Дятлова просит силовиков завести дело, чтобы можно было провести эксгумацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Татьяна Перминова — родная сестра Игоря Дятлова, руководившего группой туристов-лыжников, погибших в 1959 на Северном Урале, впервые выступившая перед прессой, высказалась об эксгумации останков дятловцев.

«Это очень ответственный, серьезный шаг, эксгумация должна проводиться только в рамках уголовного дела, — заявила сестра Дятлова. — Будет дело — будет видно. Если это будет необходимо, думаю, родственники не будут против».

Адвокат Евгений Черноусов, представляющий ее интересы, подчеркнул, что эксгумация — это следственное действие, которое может проводиться только в рамках уголовного дела.

Ранее «URA.RU» сообщило, что Татьяна Перминова обратилась вместе с активистами фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет и к президенту России с просьбой о том, чтобы поручить СК возбудить и расследовать уголовное дело о гибели дятловцев.

«Конечно, есть что-то необычное, раз так долго длится эта ситуация и такой интерес вызывает эта трагедия, — пояснила сестра Дятлова. — Хочется точку, чтобы успокоились и мы, родственники, и успокоились наконец ребята. Какой сложной ни была бы ситуация, пусть даже она связана с гостайной. Поэтому мы и просим, чтобы дело было расследовано. Оно должно быть возбуждено именно Следственным комитетом».

Группа туристов-лыжников из Уральского политехнического института погибла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 на склоне горы Холатчахль на Северном Урале.