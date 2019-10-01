Сестра туриста, погибшего на перевале Дятлова, записала обращение к Путину

Татьяна Перминова — родная сестра Игоря Дятлова, руководившего группой уральских туристов, погибших на Северном Урале 60 лет назад, обратилась к президенту России с просьбой поручить Следственному комитету расследовать гибель туристов-лыжников. Ее обращение было представлено сегодня в Екатеринбурге.
«Полагаем, что допущенные нарушения… уголовного законодательства, действовавшего в 1959 году, были не случайны, поскольку следователям и прокурорам — криминалистам… от руководства Генеральной прокуратуры СССР и РСФСР поступили указания по проведению фиктивного расследования, — говорится в обращении. — Собраны данные о том, что уголовное дело было фактически укрыто от регистрации и учета. В связи с чем дело подлежит расследованию в настоящее время следователями СК России».
Обращение также подписали руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, друг Дятлова Петр Бартоломей, участник поисков пропавших туристов Владислав Карелин, исследователь трагедии, писатель Олег Архипов, представитель Русского географического общества Евгений Тамплон и адвокат дятловского фонда Евгений Черноусов. Подписанты считают уголовное дело 1959 года «фикцией», поскольку на нем нет номера, неточна дата и нет указания на статью, по которой оно было возбуждено.
Ранее фонд Дятлова, напомним, потребовал от прокуратуры вернуть личные вещи погибших туристов для передачи их в Следственный комитет.