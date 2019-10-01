Мэр Высокинский пояснил, в чем уникальность нового Генплана Екатеринбурга

В Генплане будет обновлен блок, посвященный развитию общественного транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В проект Генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включен ряд новых направлений, реализация которых повысит качество жизни горожан.

Как сообщил «URA.RU» глава Екатеринбурга Александр Высокинский, одним из них станет «стабилизация зеленых зон». Этот термин означает перевод участков под землями и парками в градостроительную зону «ТОП-1». Присвоение данного статуса сделает невозможным капитальное строительство на их территории.

В Генплане появится новая схема размещения бытовых отходов. Обновится транспортная схема, в которой вырастет роль городской электрички. В документе будут обозначены новые направления жилищно-гражданского строительства.

По словам Высокинского, городские власти намерены провести максимально широкое обсуждение документа с привлечением общественников и других заинтересованных лиц.

Как ранее сообщало «URA.RU», общественное обсуждение проекта Генплана началось 1 октября и продлится до 29 ноября.