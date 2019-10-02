Власти Екатеринбурга перенимают опыт Москвы по использованию «Ласточек» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга разрабатывает проект кольцевой городской электрички, которая будет соединять весь город. Как сообщил «URA.RU» вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, схема включена в проект генерального плана города до 2035 года — 1 октября по нему было запущено общественное обсуждение.

«Пока проект кольцевой электрички в процессе разработки. Вместе с [мэром Екатеринбурга] Александром Геннадьевичем [Высокинским] и начальником Свердловской магистрали Иваном Николаевичем [Колесниковым] мы встречались в Москве с [первым замгендиректора РЖД] Александром Сергеевичем Мишариным. Нам презентовали, как работают „Ласточки“ на Московском центральном кольце. Они двигаются очень тихо, буквально шелестят по рельсам. Пассажиропоток огромный, порядка 500 тысяч человек в сутки», — сказал агентству Бирюлин.

Вице-мэр поделился с «URA.RU» существующим проектом схемы движения электропоездов. Он предусматривает строительство шести перспективных маршрутов. Два ключевых по принципу наземного метро свяжут с центром города Юго-Западную часть города (Академический, Солнечный, Широкую речку) и Новокольцовский микрорайон (место проведения Универсиады-2023). Примечательно, что власти планируют построить мост через Верх-Исетский пруд для организации совмещенного движения автотранспорта и электричек.

Проект схемы движения электричек. Синим и красным сплошным цветом выделены перспективные маршруты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение электричек будет осуществляться с интервалом от 10 до 30 минут (в зависимости от времени суток). В документе также есть сравнение электрички «Ласточка» с другими видами транспорта по объемам перевозки пассажиров. Так, если одна «Ласточка» вмещает в себя 822 человека, то один автобус — 100 пассажиров, трамвай — 115, троллейбус — 125, маршрутное такси — 43.

Общественное обсуждение проекта Генплана города продлится с 1 октября по 29 ноября. В документ включен ряд новых направлений, реализация которых повысит качество жизни горожан, сообщал «URA.RU» глава Екатеринбурга Александр Высокинский.