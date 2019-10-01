В самом оппозиционном городе Ямала появился первый претендент на пост мэра

На конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ноябрьска заявился замначальника департамента имущественных отношений Михаил Яковлев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замначальника департамента имущественных отношений мэрии Ноябрьска Михаил Яковлев стал первым официальным кандидатом на пост главы города. Об этом «URA.RU» сообщили источник, знакомый с ситуацией.

По информации инсайдера агентства, документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Ноябрьска Яковлев подал 1 октября. Секретарь конкурсной комиссии в Ноябрьске Ирина Ращупкина подтвердили «URA.RU» эту информацию.

Политолог Павел Манченко в беседе с «URA.RU» уточнил, что кандидат не сможет составить конкуренции действующему главе города Алексею Романову. «На мой взгляд, руководитель уровня заместителя одного из структурных подразделений администрации может быть в лучшем случае простым дублером, но никак не основным претендентом», — уточнил он.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Яковлев не является основным кандидатом. «Но таким образом кандидат заявляет о своих амбициях», — отметил собеседник.

Конкурс по выборам главы Ноябрьска назначен на 17 октября. Ранее источники «URA.RU» отмечали, что, вероятнее всего, пост главы самого протестного города на Ямале сохранит Алексей Романов. Градоначальнику не раз приходилось выслушивать критику в свой адрес со стороны губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, но он сохранял свое место. По данным источников, близких к власти, работой главы губернатор в целом доволен и хочет дать ему возможность завершить начатые проекты.