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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Курганской области
14:24  27 февраля 2018 4

В зауральском районе выбрали нового главу. Предыдущий ушел в отставку после отопительного скандала

Заседание городской Думы. Курган, рука, поднятая рука, голосование
Кандидатуру Алексея Журавлева в районной думе поддержали практически единогласноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Частоозерском районе Курганской области сегодня, 27 февраля, на открытом заседании местной думы избран новый глава. Им стал директор по строительству ООО «Рубикон» Алексей Журавлев.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в конкурсе на замещение должности главы принимали участие два кандидата: Алексей Журавлев и ведущий специалист отдела строительства и архитектуры местной администрации Павел Шнырев. Они представили свои программы первоочередных мероприятий социально-экономического развития района. Затем депутатская комиссия оценила профессиональную компетентность кандидатов.

Во время процедуры тайного голосования за Алексея Журавлева проголосовали 12 из 14 депутататов, уточнили в кабмине. Оперативный комментарий у нового главы «URA.RU» получить не удалось — в районной администрации агентству сообщили, что на рабочем месте его сегодня не будет.

Отметим, что предыдущий глава Виктор Шаталин отправился в отставку по собственному желанию после скандала — выяснилось, что на начало отопительного сезона в Частоозерском районе нет необходимого запаса топлива в котельной. Позже по инициативе региональной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту кражи двух котлов отопления у местного МУП.

Вера Чернышева
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