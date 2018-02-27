В Частоозерском районе Курганской области сегодня, 27 февраля, на открытом заседании местной думы избран новый глава. Им стал директор по строительству ООО «Рубикон» Алексей Журавлев.
Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в конкурсе на замещение должности главы принимали участие два кандидата: Алексей Журавлев и ведущий специалист отдела строительства и архитектуры местной администрации Павел Шнырев. Они представили свои программы первоочередных мероприятий социально-экономического развития района. Затем депутатская комиссия оценила профессиональную компетентность кандидатов.
Во время процедуры тайного голосования за Алексея Журавлева проголосовали 12 из 14 депутататов, уточнили в кабмине. Оперативный комментарий у нового главы «URA.RU» получить не удалось — в районной администрации агентству сообщили, что на рабочем месте его сегодня не будет.
Отметим, что предыдущий глава Виктор Шаталин отправился в отставку по собственному желанию после скандала — выяснилось, что на начало отопительного сезона в Частоозерском районе нет необходимого запаса топлива в котельной. Позже по инициативе региональной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту кражи двух котлов отопления у местного МУП.