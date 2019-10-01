СМИ: У заместителя гендиректора «Аэрофлота» прошли обыски

Сотрудники ФСБ допрашивают заместителя генерального директора авиакомпании
Заместителя генерального директора «Аэрофлота» по правовым вопросам Владимира Александрова допрашивают сотрудники ФСБ. Допрос касается его работы с 2017 по 2018 годы.
По версии следствия, Александров выстроил в авиакомпании схему, благодаря которой вывел больше половины от всех закупок через своих знакомых, сообщает телеграм-канал Baza. Так, замгендиректора якобы заключал контракты по завышенным ценам с адвокатской фирмой, где работали его знакомые.
За 2017—2018 годы Александров провел через знакомых около 240 тендеров, считает следствие. Замгендиректора мог заработать на таких махинациях около 250 миллионов рублей.
В пресс-службе «Аэрофлота» воздержались от комментариев и попросили отправить письменный запрос.