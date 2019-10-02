В Екатеринбурге выступят российские шпионы, которых обменяли на Скрипаля

Агенты Андрей Безруков и Елена Вавилова Фото: со страницы Алексея Столярова в Facebook

новость из сюжета Пранкеры Вован и Лексус

В Екатеринбурге выступят ветераны службы внешней разведки Андрей Безруков и Елена Вавилова (они же Дональд Ховард Хитфилд и Трэйси Ли Энн Фоли), жившие долгое время в США и осуществлявшие шпионскую деятельность в интересах России. Их выступление состоится в рамках проекта «Прямая линия». Об этом «URA.RU» рассказал ее ведущий пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Агенты были заброшены в США еще в 80-х годах и провели за границей 25 лет. Им пришлось жить двойной жизнью, скрывать правду от детей и родителей и полностью изменить свои привычки, — рассказал Столяров. — Приходилось соблюдать массу жестких правил, например, никогда не говорить на русском языке, не использовать отечественные вещи. Думать нужно было на языке страны, в которой они жили».

Заговорить по-русски они смогли лишь в июне 2010 года, когда из-за предательства бывшего полковника СВР разразился шпионский скандал. «Андрея Безрукова и Елену Вавилову арестовали во время празднования дня рождения сына, — рассказал агентству Лексус. — Позже их обменяли на западных шпионов, разоблаченных в России, в число которых входил и Сергей Скрипаль».

Ток-шоу пройдет в парке «Россия — моя история» 12 октября в 16 часов. Вместе с пранкером вести его будет молодой екатеринбургский политик, новый лидер фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Там же состоится презентация книги Елены Вавиловой «Женщина, которая умеет хранить тайны».