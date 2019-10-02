Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко освобожден от должности. Об этом журналистам сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Корниенко освобожден от должности директора. Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе», — приводит «Интерфакс» слова собеседника. Эту информацию агентству подтвердила зампредседателя московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
По данным «Московского комсомольца», ведомство возглавит выходец из Федеральной службы безопасности. Официальных подтверждений этому пока нет, как и имен предполагаемых кандидатов.
Геннадий Корниенко проходил службу сначала в КГБ СССР, а затем в ФСБ России. В 2001 году занимал пост замдиректора Федеральной службы охраны, а в 2002-м стал главой Государственной фельдъегерской службы. В июне 2012 года назначен директором ФСИН.