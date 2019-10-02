Челябинский губернатор увольняет мэра, сорвавшего отопительный сезон и уехавшего в отпуск

В администрации Карталинского района будет новый глава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио главы Карталинского района Сергею Ломовцеву, которого губернатор Алексей Текслер отозвал из отпуска из-за срыва в его территории начала отопительного сезона, предложено написать заявление об отставке. Сегодня в территорию выехал начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков, сообщил «URA.RU» источник в райсобрании.

По словам собеседника, чиновник из Челябинска встречается с депутатами и обсуждает кандидатуры возможных преемников Ломовцева. Сейчас в администрации остался только один заместитель, который может быть назначен врио главы — Галина Клюшина, она курирует социальные вопросы. Действующий глава Сергей Шулаев вместе с первым замом Светланой Бровкиной оспаривает решение суда, признавшего их виновными во взятках и в махинациях с жильем для сирот. Кандидатами в главы Карталинского района называют предпринимателя Виктора Еловика и экс-главу Анатолия Вдовина. Сам Шиков на звонок корреспондента «URA.RU» не ответил.

По данным правительства области, на утро 2 октября в Карталинском районе жилой фонд подключен к отоплению только на 94%. Сегодня там запустили последнюю котельную, в течение суток в дома должно прийти тепло. В Чебаркуле и в микрорайоне ЧВВАКУШ (Челябинск) есть проблемы в военных городках, где сети находятся на балансе Минобороны РФ. В Нагайбакском районе 98% жилых домов и 94% социальных объектов подключено к отоплению, в Нязепетровском — 99,6%, в Ашинском и Златоусте — 99%. Особое внимание уделено Миассу, где также проблемы с теплом, мэрия обещает все наладить со 2 октября.