У экс-компаньона барда Новикова забирают элитную квартиру

Семья бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова может лишиться квартиры в клубном доме «Тихвин». Конкурсный управляющий обанкроченного экс-чиновника Андрей Алехин собирается пустить ее с молотка, говорится в материалах свердловского арбитражного суда.
Согласно определению арбитража, Алехин обратился в суд с требованием отменить договор, по которому Михаил Шилиманов подарил элитную квартиру площадью 110 квадратных метров своему несовершеннолетнему сыну. После этого Алехин собирается включить жилплощадь в конкурсную массу.
Свердловский арбитраж назначил рассмотрение заявления на 22 октября и привлек к участию в споре отдел опеки и попечительства Ленинского района, чтобы тот предоставил «заключение об оценке последствий признания сделки недействительной, в том числе о возможном ухудшении положения прав несовершеннолетнего лица».
Свердловский арбитражный суд 11 апреля признал банкротом бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова. Заявление против него написал худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков из-за долга почти в 10,2 млн рублей. Раньше Новиков и Шилиманов были бизнес-партнерами. Они занимались строительством жилищного кооператива «Бухта Квинс», которое привело к уголовному делу о хищении средств у пайщиков.