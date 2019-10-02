Глава Лабытнанги поборется за пост мэра со своим подчиненным

У мэра Лабытнанги Марины Тресковой появился первый конкурент на выборах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта мэрии Лабытнанги Евгений Сорокин станет первым кандидатом на пост главы города. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В 15:00 выдвинется в Лабытнанги Сорокин Евгений Владимирович. Он вряд ли имеет высокие шансы побороться с действующим главой города, скорее, проходит обкатку и тренируется, хотя и имеет амбиции профессионального роста», — рассказал источник. Связаться с Сорокиным агентству не удалось, в конкурсной комиссии не ответили на звонок.

Директор Арктического центра информационных проектов Шамиль Рак в беседе с «URA.RU» отметил, что считает маловероятный сценарий того, что специалист может реально претендовать на пост главы. «Он использует неплохую возможность заявить о себе», — рассказал эксперт.

Источники «URA.RU» ранее сообщали, что, вероятнее всего, действующий глава города Марина Трескова сможет переизбраться. По результатам исследования властей округа, мэрия Лабытнанги по итогам 2018 года заняла третье место среди муниципалитетов Ямала по эффективности. Также на последнем Совете глав губернатор Дмитрий Артюхов похвалил Трескову за благоустройство города и продуктивное общение с населением. На данный момент она еще не подавала документы в конкурсную комиссию.

Прием документов от претендентов на пост главы муниципалитета продлится до 8 октября. Избрание главы муниципалитета состоится на заседании гордумы 14 октября.