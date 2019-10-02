Источник: новый главный следователь привезет в Югру свою команду

Новый глава следственного управления СКР по ХМАО Михаил Мокшин собирается приехать в Югру со своей командой следователей из Камчатского края. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ожидается, что они займут свободные должности заместителей руководителя управления. Также предполагается назначение новых силовиков на должности некоторых муниципальных отделов. Какие конкретно МО ждут ротации, пока сказать сложно», — резюмирует инсайдер. Дозвониться до пресс-службы СУ СКР по ХМАО корреспонденту «URA.RU» не удалось.
Городские и районные следователи пока не получали никаких новых инструкций из окружного главка. «Если у отдела все нормально по показателям, то какой смысл что-то менять? Мы пока как работали, так и работаем. Конечно, у каждого руководителя свой стиль управления, но все равно все ориентируются на приказы из Москвы», — сообщил корреспонденту «URA.RU» источник внутри силового ведомства.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Мокшин заменит нынешнего исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по ХМАО Виталия Кузнецова, который приступил к работе в новом статусе только 28 августа, когда закончились полномочия прошлого и.о — Дмитрия Шермана. Тот, в свою очередь, начал исполнять обязанности начальника ведомства после того, как прежний глава Анвар Ахмедзянов был снят с должности указом президента России Владимира Путина.