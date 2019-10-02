Глава Союза добровольцев Донбасса на Урале сделал заявление о потерях ЧВК Вагнера в Ливии

Максим Хлопин опроверг свои слова на «Медузе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин опроверг свои слова о потерях ЧВК Вагнера в Ливии, опубликованные в издании Meduza. Об этом Хлопин заявил «URA.RU». По его словам, ничего подобного он не говорил.

«Ни с одним из представителей „Медузы“ я не общался, — заявил „URA.RU“ руководитель уральских добровольцев. — Периодически разные незнакомые люди звонят мне по этой теме (действия ЧВК Вагнера на Ближнем Востоке — прим. ред.) — я всем отвечаю, что ни подтвердить, ни опровергнуть ничего не могу. Сегодня вот звонили якобы из Центрального казачьего войска — я сказал то же самое».

По словам Хлопина, в СМИ уже не первый раз появляются якобы его высказывания: «То, что кто-то публикует что-то от моего имени, за это я отвечать не могу. Много всякой информации гуляет по медиаресурам, но я этой информацией не владею».

Meduza ранее опубликовала информацию о гибели российских наемников в Ливии. По данным портала, 15 человек среди погибших — уральцы. При этом издание ссылается на руководителя отделения СДД в Свердловской области Максима Хлопина, который якобы подтверждает это и называет имена двух погибших уральцев — Артема Невьянцева и Игната Боричева.