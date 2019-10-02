Врачи главного детского онкоцентра РФ составили график увольнений

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Врачи онкоцентра пригрозили уволиться, если не будут исправлены ошибки нового руководстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина составили график увольнений. Об этом сообщил замдиректора центра Георгий Менткевич.

«Мы создали такой график, что мы обязаны сделать все то по отношению к тем пациентам, которым начали лечение», — заявил он на пресс-конференции. Курировать больных будет доктор медицинских наук Игорь Долгополов. По словам Менткевича, он «грамотный профессионал», и останется с пациентами, пока его увольнение не принесет им вреда.

В конце сентября врачи НМИЦ записали видеообращение, в котором рассказали о плохих условиях для пациентов, а также о непрозрачном распределении зарплат сотрудникам. Врачи также пригрозили уволиться, если ситуация не исправится. Позднее стало известно, что заявление об увольнении подали более 10 сотрудников, сообщает телеканал 360.

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