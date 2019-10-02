На Украине убит влиятельный криминальный авторитет из Грузии

Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии Шоту Чичиашвили, который имеет статус криминального авторитета. У себя на родине грузин был осужден за совершение нескольких тяжких преступлений.
«Злоумышленник забаррикадировался в строительном вагоне и отстреливался из двух пистолетов, два спецназовца получили ранения», — говорится в сообщении украинского силового ведомства. Впервые Чичиашвили попал в поле зрения правоохранителей 10 дней назад в Киеве, когда при проверке документов открыл огонь по сотрудникам полиции.
Чичиашвили считается довольно влиятельным авторитетом на постсоветском пространстве, он имеет связи не только в криминальных, но и в террористических кругах. В Грузии авторитет приговорен к 22 годам тюрьмы за создание организованной преступной группы, хранение оружия и похищение людей. Следователи в Грузии считали, что Чичиашвили организовал похищения депутата парламента Грузии Петрэ Цискаришвили, двух испанских бизнесменов, банкира из Великобритании и сотрудников миссии Красного Креста. Его также обвинили в создании в Панкисском ущелье устойчивой вооруженной группы, действовавшей с 1998 по 2001 год.
Во время следствия в поддержку Чичиашвили выступали его родственники и односельчане, чеченцы-кистинцы. Они заявляли, что права Чичиашвили якобы были нарушены. В итоге в 2013 году Чичиашвили был амнистирован грузинскими властями.