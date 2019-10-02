В США не поняли шутку Путина о вмешательстве в выборы

В министерстве внутренней безопасности США восприняли всерьез шутливое высказывание президента РФ Владимира Путина про российское вмешательство в американские выборы. Заявление сотрудников ведомства разместил в своем аккаунте в Twitter журналист радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин.
«В нашем правительстве есть все доступные нам инструменты, чтобы этому противостоять», — заявили радиостанции во входящем в министерстве Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре.
Ранее Путин пошутил о вмешательстве в выборы президента США, которые должны состояться в 2020 году. Как заявил глава государства на Российской энергетической неделе, Кремль «обязательно будет вмешиваться» в избирательную кампанию. «Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету», — отметил российский лидер.
Американские власти неоднократно выдвигали обвинения в адрес российских правительственных структур, заявляя об их вмешательстве в процесс президентских выборов 2016 года в США с целью нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон, способствовать победе Дональда Трампа и спровоцировать политический и социальный раскол в американском обществе, напоминает RT. В основу обвинений изначально легли деятельность Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге и кибератака на Национальный комитет Демократической партии США. Данные обвинения наотрез отвергаются российскими официальными лицами, в том числе лично президентом Путиным.