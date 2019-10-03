Журналисты Кашин и Соловьев поздравили Скабееву с ТЭФИ

Коллеги по журналистскому цеху поздравили журналистку Ольгу Скабееву с получением престижной премии ТЭФИ-2019, которой она удостоилась за совместное ведение с супругом Евгением Поповым программы «60 минут». В частности, позитивно о присуждении Скабеевой премии отозвались журналист Олег Кашин и телеведущий Владимир Соловьев.
«Меня все поздравляют с Тэфи, которую получили 60 минут, это логично, я же в этом сезоне был. Но в первую очередь все равно стоит поздравить любимую передачу, третий год подряд получают, великие вообще. Поздравляю!» — написал Кашин в своем telegram-канале.
Владимир Соловьев не стал поздравлять Скабееву от своего имени, однако репостнул в своем канале сообщение журналиста Сергея Корнеевского, вместе с которым он работает на радиостанции «Вести FM». «Стильные Евгений Попов и Ольга Скабеева, с ТЭФИ», — говорится в данном посте.
Ранее сообщалось, что программа «60 минут», которую на телеканале «Россия 1» ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов, получила премию ТЭФИ. Награда получена в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма», на которую также претендовали «Следы Империи», выходящие на православном канале «Спас», и «ПРАВ! ДА?» на ОРТ.