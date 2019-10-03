Ведущая программы «Жизнь здорово» на «Первом канале», доктор медицинских наук Елена Малышева оправдала свое заявление об увеличении пенсионного возраста для женщин. Как сообщила Малышева корреспонденту «URA.RU», с соответствующим заявлением она выступила еще до пенсионной реформы.
«Этой записи [на которой прозвучал призыв] более трех лет. А сейчас уже состоялась пенсионная реформа. Я не говорила, что именно женщинам важно работать. Просто сегодня продолжительность жизни увеличилась», — объяснила «URA.RU» Елена Малышева.
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский сообщил, что в правительстве рассматривают повышение пенсионного возраста для россиян еще на три года: до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В то время как Елена Малышева предлагала увеличить пенсионный возраст до 67 лет.