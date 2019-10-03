В Екатеринбурге началась первая стройка объекта Универсиады-2023. ФОТО

Ледовая арена будет способна принимать соревнования по 12 видам спорта, основной — хоккей Фото: пресс-служба УГМК © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) начала строительные работы на месте будущей ледовой арены. Читательница «URA.RU» сообщила, что на площадке появились различные машины и установки, и поделилась фотографиями.

«Утром заметила, что на месте снесенной телебашни появилась техника, похоже, начинают вбивать сваи для строительства арены», — рассказала собеседница «URA.RU».

Гендиректор компании «Ледовая арена» Данил Крицкий (курирует строительство) подтвердил «URA.RU», что рабочие начали проводить земляные работы, занимаются устройством свай и фундаментов: «Сейчас там работают десять установок, забивающих сваи».

УГМК собирается построить ледовую арену на 15 тысяч мест к 2023 году — она станет одним из объектов летней Универсиады. Как сообщало «URA.RU», во время студенческих игр на спортивном объекте планируют проводить соревнования по баскетболу, затем арена станет домашней площадкой для ХК «Автомобилист».

Рабочие начали вбивать сваи после того, как УГМК получила разрешение на строительство Фото: читатель «URA.RU»

Всего ледовая арена УГМК будет способна принимать соревнования по 12 видам спорта. Внутри стадиона также будет ресторан на 100 человек с панорамным видом на главную площадку. Фасад здания будет выполнен из металлического каркаса с большим медиаэкраном.