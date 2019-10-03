Суд отказал в рассмотрении иска Павла Грудинина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разборки с женой при разводе уничтожают репутацию бизнесмена Павла Грудинина, считает председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец.

Ранее стало известно, что Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом второй группы. Таким образом он пытается не отдавать экс-супруге две трети имущества.

«Поступок Павла Грудинина вызывает огромные вопросы по отношению к его ранним призывам о честности, порядочности и социальной справедливости. Всплывший на поверхность раздел семейного имущества означает, что Грудинин просто не может выстраивать отношения. Тем более когда речь идет об отношениях с женой — пусть даже супруга бывшая, но это та женщина, которая родила ему детей», — рассказала «URA.RU» Ирина Волынец.

Также общественница уверена, что решение Грудинина крайне негативно отразилось на его личной репутации — оно повлияет в первую очередь на отношения с партнерами. «Грудинин пытается ущемить свою супругу в финансовом отношении и позволяет себе публично „лить грязь“. Хотя каждому человеку в первую очередь следует уметь учитывать не только свои интересы, но и интересы того, кто посвятил тебе часть жизни», — заключила Волынец.