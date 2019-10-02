Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы оставить ее без денег

Бывший кандидат в президенты России, бизнесмен Павел Грудинин подал в суд на московскую больницу, которая признала его экс-супругу инвалидом. Он хочет лишить ее этого статуса, так как из-за инвалидности женщина получила две трети его имущества.
По данным telegram-канала Mash, Грудинин судится с Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом имени Владимирского (МОНИКИ). Именно эта больница в свое время признала Ирину Грудинину, у которой был тяжелый перелом позвоночника, инвалидом второй группы. Из-за недееспособности женщине по закону после развода перешли 2/3 имущества супруга. Такое решение еще в апреле принял Видновский городской суд Московской области.
Бывшего претендента на пост главы государства такой исход бракоразводного процесса не устроил. Сначала Павел Грудинин обратился в Симоновский районный суд Москвы, ничего не добился и решил судиться дальше.
Развод Грудининых начался еще летом 2018 года, после 37 лет брака. Бизнесмен жил на две семьи, в каждой из которых по двое детей. Чтобы обеспечить честный раздел имущества между супругами, суду пришлось арестовать акции «Совхоза имени Ленина».
Кроме того, в январе этого года стало известно, что Грудинин пытался лишить жену бизнеса и выгнал из него сына, который встал на сторону матери. Позже, в марте, женщина обратилась в полицию, поскольку боялась за свою жизнь. Тогда правоохранители пообещали обеспечить ей безопасность.
Кроме того, Павел Грудинин занять место покойного Жореса Алферова в Госдуме. Но из-за незакрытых зарубежных счетов Центризбирком ему отказал. Опрошенные «URA.RU» эксперты тогда выразили уверенность, что мандат ему был нужен, чтобы не отдавать бывшей жене часть имущества, которое оценивается в 60-120 млрд рублей.