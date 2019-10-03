ФСИН России осталась без руководителя

Геннадий Корниенко снят с должности начальника ФСИН России Фото: council.gov.ru

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко лишился должности. Указ об отстранении, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора ФСИН», — сказано в указе.

Информация о возможной отставке Корниенко появилась еще 2 октября, однако официального указа не было. «URA.RU» писало, что причиной увольнения Корниенко стало достижение им предельного для госслужащих возраста — 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Информацию опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сославшись на то, что указ не опубликован, пишет RT. Сообщалось, что должность Корниенко займет выходец из ФСБ или начальник управления ФСБ России по Красноярскому краю Александр Калашников.

Корниенко имеет высшее специальное образование. В советское время он служил в КГБ, затем в ФСБ России. В 2001 году он был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, а в 2002 году стал директором Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации. Должность директора ФСИН России он занимал с 2012 года.