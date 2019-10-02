В России готовится волна увольнений высокопоставленных силовиков

Президент России Владимир Путин отправит в отставку сразу нескольких высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, включая главного инспектора МВД генерал-майора полиции Эдуарда Соболя. Об этом говорится в проекте указа президента.
Помимо Соболя, структуры МВД скоро покинет замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев, передает РБК со ссылкой на источники в ФСБ, которые ознакомились с проектом указа. Кроме того, ожидается увольнение главы калининградского управления Следственного комитета Виктора Леденева, а также прокуроров Воронежской и Томской областей — Николая Шишкина и Виктора Романенко соответственно.
Также своих должностей лишатся начальник ГУ МЧС по Коми генерал-майор внутренней службы Александр Князев и глава УФСИН по Владимирской области генерал-майор Андрей Виноградов, следует из проекта президентского указа.
Как писало «URA.RU», накануне стало известно об увольнении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Это связано с тем, что 30 сентября ему исполнилось 65 лет — это предельный возраст нахождения на госслужбе. Обязанности Корниенко сейчас исполняет его заместитель Анатолий Рудый, однако есть вероятность, что его сменит выходец из ФСБ.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг отставку главы ФСИН, напоминает RT. «Указа не было, он не публиковался», — заявил Песков.