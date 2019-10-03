Экс-куратор культуры Екатеринбурга начала работу в МХАТе с сокращения зарплат артистов

Бывший начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, которая в сентябре стала исполнительным директором МХАТа имени Горького, пытается разрешить конфликт между группой артистов и руководством театра. Подробности происходящего «URA.RU» рассказал актер Дмитрий Корепин.
Корепин был одним из актеров МХАТа, которые в июне записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с лишением полномочий Татьяны Дорониной, руководившей театром 30 лет. В декабре прошлого года ее место занял продюсер Эдуард Бояков, а для Дорониной ввели должность президента МХАТа. «Часть труппы, которая требовала вернуть полномочия Дорониной, сняли со всех ролей», — заявил Корепин.
Конфликт обострился из-за перевода артистов на срочные трудовые договоры. По словам Корепина, тех, кто отказался от новых условий, лишили всех надбавок к зарплате. Остальным же ее симметрично повысили. «Мне оставили голую ставку — 25 тысяч рублей — вместо прежних 70 тысяч. Ярошевская на сборе труппы назвала такую меру законной и сказала, что уравниловки не будет», — сказал Корепин, которого новый исполнительный директор МХАТа вызывала на личный разговор. «Ярошевская заявила мне, что с Дорониной еще хорошо обошлись. Целый час пыталась выяснить, кто из нас с ней общается, какой у нас план действий. Наши жалобы в прокуратуру назвала бесполезными и высказалась в духе — мол, прекратите эту войну», — рассказал Корепин.
В МХАТе не стали подробно комментировать претензии группы артистов. «У нас идет нормальный рабочий процесс, ничего сверхъестественного, поэтому считаем излишним давать какие-то комментарии на этот счет», — сказали «URA.RU» в пресс-службе театра.