Югорчане решили, можно ли тратить семейный капитал на покупку машины

Большинство проголосовавших считают, что деньги нужно тратить на образование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорчане высказали свое мнение о том, на что бы они еще хотели тратить деньги югорского семейного капитала. По мнению большинства опрошенных — это дополнительное образование детей, строительство и покупка автомобиля. Об итогах опроса рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Всего в опросе приняли участие 2618 человек. Гражданам предложено выбрать из списка те цели, на которые целесообразно дополнительно разрешить тратить предусмотренные средства. Жители Югры могли предложить свой вариант ответа, выбрав вариант „Другое“», — добавили в депсвязей.

Выбирать югорчане могли сразу несколько пунктов. В итоге, 1239 человек считают, что деньги нужно разрешить тратить на образование, 1199 югорчан полагают, что на строительство, а 1086, что на покупку машины. В настоящее время размер югорского семейного капитала составляет 116 тыс. рублей. Он выдается семьям с тремя или более детьми. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование и медицинскую помощь.

Так выглядят итоги голосования, по данным сайта «Открытый регион» Скриншот сайта «Открытый регион»

О том, что деньги югорского семейного капитала можно было бы потратить на что-то еще, заговорили после обращение жителей Когалыма к губернатору Югры Наталье Комаровой. Глава региона распорядилась провести соответствующий опрос, итоги которого будут учтены в четвертом квартале этого года при внесении изменений в окружной закон.

Ранее «URA.RU» писало о том, как жители ХМАО выбирали подарок, который получит каждый новорожденный, а также о том, что власти предлагают югорчанам самим выбрать вид поддержки по льготной ипотеке.