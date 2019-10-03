Путин раскритиковал российское телевидение за освещение Украины

Президент России Владимир Путин выступает против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах. Об этом глава государства заявил в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Как не покажется странным, даже государственные [российские телевизионные] каналы ведут независимую редакционную политику. Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно», — цитирует ТАСС главу государства.
Ранее ведущий шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов, являющий супругом журналистки Ольги Скабеевой, публично признал, что рейтинг передач об Украине гораздо выше, чем программ о внутренней политике России. По его словам, россияне не слишком хотят слышать о проблемах в своей стране, а предпочитают смотреть дискуссии и ток-шоу об украинской политической жизни.
До этого телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ. Кроме того, Соловьев признался в телеэфире, что многие российские зрители требуют убрать украинского политолога Вячеслава Ковтуна из эфира, поскольку тот говорит много «несуразностей», напоминает агентство Nation News.