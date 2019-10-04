В Грузии ждут, что Россия откроет небо для самолетов

Никаких препятствий для возобновления авиасообщения между Грузией и РФ уже не осталось Фото: pixabay.com / Pixabay License

Грузия ждет возобновления авиасообщения с РФ уже в ближайшее время. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель грузинского премьера по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

«Грузинская сторона выступает за то, чтобы путем диалога решить сложнейшие вопросы в отношениях Грузии и России. Если Москва примет решение о возобновлении авиасообщения, мы это будет только приветствовать», — рассказал он газете «Известия».

Источник издания в российских правительственных кругах сообщил, что никаких препятствий для возобновления полетов между странами на данный момент уже нет. Ограничительные меры вводились лишь для обеспечения безопасности российских туристов в связи с тем, что в Тбилиси и других грузинских городах проходили антироссийские митинги, отметил собеседник газеты, подчеркнувший, что, по мнению властей РФ, на сегодняшний день ситуация уже стабилизировалась.

Отношения России и Грузии обострились после многодневных массовых беспорядков, прошедших в Тбилиси летом. Они начались во время Межпарламентской ассамблеи православия, на которой депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. С 8 июля, как напоминает RT, авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено по указу президента РФ Владимира Путина. Между тем, российские власти отказались от введения дальнейших «антигрузинских» санкций, ограничившись лишь этой мерой.