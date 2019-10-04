Авиакомпании требуют возместить им миллиардные убытки от закрытия Грузии

Из-за ограничений недополученная прибыль отрасли превышает миллиард рублей Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпании России напомнили правительству РФ об обещании компенсировать миллиардные потери из-за закрытия в конце июня авиасообщения с Грузией. Об этом сообщает газета « Коммерсант».

С просьбой пояснить сроки предоставления выплат письмо в Минтранс подготовила «Победа». Самолеты авиакомпании летали в Тбилиси и Батуми из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Перми.

«Убытки из-за прекращения полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 миллионов рублей. В пресс-службе перевозчика подтвердили факт существования письма», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. В Минтрансе пояснили, что вопрос с выплатами уже «в работе». Подготовить методику расчетов убытков авиакомпаний здесь обещали к середине октября.

Перевозки в Грузию до прекращения авиасообщения выполняли «Аэрофлот», его дочерний лоукостер «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia и Red Wings. В частности, S7 выполняла 17 рейсов в неделю между Россией и Грузией. «Мы оцениваем убытки от прекращения полетов в Грузию в 600 миллионов рублей», — пояснили в авиакомпании. Недополученную прибыль перевозчик Red Wings оценивает в 200 миллионов рублей.

Запрет на полеты в Грузию были введены в конце июня, после стихийного митинга в Тбилиси против российской внешней политики, напоминает RT. После чего российский лидер Владимир Путин запретил полеты в Грузию и приказал вернуть россиян на родину. В связи с чем пассажиропоток аэропорта Тбилиси снизился на 17%, а пассажиропоток Батуми — на 12%, передает агенство Nation News.